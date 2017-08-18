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İŞ-KUR Müdürü Ünver göreve başladı



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde İŞ-KUR Müdürlüğüne Ünver Ünver asâleten getirildi.

Çalışma ve İş Kurumu Gemlik Şube Müdürü Volkan Yıldırım'ın tayiniyle bu görev vekâleten yürütülüyordu. Çalışma ve İş Kurumu Başkanlığı, Gemlik'in iş hayatında büyüyen potansiyelini ve büyümeye bağlı iş hacmini dikkate alarak, tercihini tecrübeli bir isimden yana kullandı. Aslen Trabzon kökenli olan Ünver Ünver, asâleten müdür oldu. Gemlik'te İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak faaliyete geçen İŞ-KUR, iş gücü piyasasında iş arayanlara, işverenlere ve meslek seçimi noktasında öğrencilere danışmanlık hizmetleri veriyor.

Şube Müdürü Ünver Ünver, ''Gemlik, İznik ve Orhangazi bölgesine hizmet veriyoruz. Vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra işverene de yardımcı oluyoruz. Meslek seçimi hususunda öğrencilere yönelik çalışmaları hızlandıracağız" dedi.

(MŞ)



18.08.2017 12:13:27 TSI

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