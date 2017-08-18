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Konyaaltı Belediyesi'nden sünnet şöleni



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi'nin 22. Sünnet Şöleni'nde erkekliğe ilk adım atmaya hazırlanın 110 çocuk düzenlenen sünnet şöleninde gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni belediye yerleşkesinde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleri ve aileleriyle birlikte şölene katılan çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Özel şovlar ve gösterilerle erkekliğe adım atmaya hazırlanan 110 çocuk gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ta çocukların ve ailelerin bu coşkusuna ortak oldu. Başkan Muhittin Böcek, sünnet çocuklarıyla fotoğraf çektirerek, ailelerle sohbet etti.

Geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Böcek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yıl sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz. 22 yıl önce bu geleneği başlatan Hasan Talşık başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de hiç ara vermeden sünnet şölenimizi devam ettirdik. Çocuklarımızı Antalya'nın en iyi hastanelerinde hijyenik bir ortamda sünnet ettiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarıma kirvelikte yapacağım. Bu yıl 110 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra çocuklarla birlikte gökyüzüne balon uçurdu. Sünnet şöleninde aileler ve çocuklar müzik ve çeşitli etkinliklerle gece boyunca eğlendi. Yaşları 4 ile 12 arası 110 çocuk, 21 Ağustos Pazartesi ve 23 Ağustos Çarşamba günleri arasında özel bir hastanede sünnet olacak.

(İA-Y)



18.08.2017 12:13:49 TSI

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