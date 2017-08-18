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Akdeniz Belediyesi, çöp konteynerlerini yeniliyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçedeki 8 bin adet çöp konteynerinin 3 binini bakım ve onarımını yaparak, galvaniz boyalarını yeniledi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Sağlığı ve Kontrol Müdürlüğü'nün konteyner bakım, onarım ve yenileme çalışmaları programlı bir şekilde sürüyor. Günlük sık kullanım sonucu çöp konteynerlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yoğunlaşırken, biriken borçları azaltmak amacıyla tasarrufa önem veren Akdeniz Belediyesi, tamir edilebilir durumda olan konteynerleri kendi kaynakhanelerinde onararak hizmete sunmaya başladı.

Eksik yerlere çöp konteyneri koyabilmek için de 500 adet yeni çöp konteyneri satın alan belediye, bunlardan 100 adedini teslim aldı, kalan 400 adedinin de yaklaşık 3 ay içinde peyderpey teslim alınacağı bildirildi. Çevre Sağlığı ve Kontrol Müdürlüğü tarafından teslim alınan çöp konteynerlerinden 50 adedi ilçenin ana caddeleri olan Kuvayi Milliye Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Uray Caddesine yerleştirildi. Konteynerlerin caddelerden sonra mahalle mahalle yenilenmesi, ihtiyaç öncelikli olarak belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, ekipler mevcut 3 bin çöp konteynerinin de yıkama ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

(KYM-Y)



18.08.2017 12:21:23 TSI

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