YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Sonel, üzüm kasası taşıdı, çocuklara hediye verdi

Vali Sonel, üzüm kasası taşıdı, çocuklara hediye verdi



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Çemişgezek ilçesinde incelemelerde bulunurken, üzüm taşıyanlara yardım edip, çocuklara da hediyeler verdi.

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ile birlikte Çemişgezek'e giden Vali Tuncay Sonel, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez ile görüşen Vali Sonel, ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çemişgezek Adliyesi, Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na da giden Vali Sonel, İlçe Jandarma Komutanlığında da askerlerle birlikte yemek yedi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Sonel, kasayla üzüm taşıyanlara yardım edip, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

(ET-HİV-Y)



18.08.2017 12:21:55 TSI

NNNN

