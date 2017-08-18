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Vali Sonel, üzüm kasası taşıdı, çocuklara hediye verdi

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:20
Vali Sonel, üzüm kasası taşıdı, çocuklara hediye verdi
Vali Sonel, üzüm kasası taşıdı, çocuklara hediye verdi

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Çemişgezek ilçesinde incelemelerde bulunurken, üzüm taşıyanlara yardım edip, çocuklara da hediyeler verdi.
Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ile birlikte Çemişgezek'e giden Vali Tuncay Sonel, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez ile görüşen Vali Sonel, ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Çemişgezek Adliyesi, Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na da giden Vali Sonel, İlçe Jandarma Komutanlığında da askerlerle birlikte yemek yedi.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Sonel, kasayla üzüm taşıyanlara yardım edip, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
(ET-HİV-Y)

18.08.2017 12:21:55 TSI
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