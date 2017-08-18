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Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Bayram öncesi kaçak kurban denetimi



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DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kaçak kurban satışının önlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir yerlerden kurbanlıklarını alması için denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak kurban satışını önlemek için denetimlerde bulundu. Kurban satışının sadece Merkezefendi ilçesinin Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılabileceği belirtildi. Kaçak küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapan yerlere gerekli cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kontrol altında tutulan yerlerden hayvanlarını alması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Amacımız kaçak kurban satışını önlemek. Çünkü dışarıdan alınan hayvanların kontrolden geçip geçmediğini bilmiyoruz. Ancak vatandaşlarımızın Eskihisar Mahallemizde bulunan Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'ndan kurbanlarını almaları daha sağlıklı olur. Oradaki hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kaçak satış yapan yerlere zaten ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Vatandaşlarımızın hayvan alırken dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.



18.08.2017 12:23:35 TSI

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