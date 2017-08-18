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SERKA'nın Yönetim Kurulu Kars'ta toplandı



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı'nın 54.Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars Valisi Rahmi Doğan Başkanlığı'nda Kars'ta gerçekleştirildi.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 54. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Kars'taki merkez hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Doğan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile illerin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu katıldı.

Toplantıda; SERKA Genel Sekreteri Kapu, son kararname ile atanan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan il valilerine Ajansın çalışmaları ile 2016 ve 2017 yılı faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Toplantıda ayrıca 2018 yılının çalışma programı ve bütçesinin hazırlanması ele alındı.

(SE-IÇ-AT-Y)



18.08.2017 12:23:44 TSI

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