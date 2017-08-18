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Başkan Cabbar'dan yaz kurslarına ziyaret



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar meclis üyeleriyle birlikte, Develi Belediyesinin katkılarıyla İlçe Stadında devam etmekte olan yaz kurslarını ziyaret etti.

Kayseri'den gelen uzman eşliğinde "Obeziteye Karşı Sağlıklı Yürüyüş" kursunda bilimsel metotlarla eğitim gören Develili hanımlarla sohbet eden Başkan Cabbar "Sizin talepleriniz doğrultusunda bu tür kurs ve hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Kurstan memnuniyetlerini dile getiren Develili kadınlar ise Başkan Cabbar'a göstermiş olduğu yakın ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

(AÖ-Y)



18.08.2017 12:24:27 TSI

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