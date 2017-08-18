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Tekirdağ'da teras konseri keyfi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın en büyük alışveriş merkezi Tekira AVM'de 'Teras Konserleri' adlı canlı müzik keyfi yaşandı.

Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan ve Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekira AVM ziyaretçilerine hizmette sınır tanımıyor. Tekira AVM'ye gelen ziyaretçiler AVM'nin teras katında canlı müzik şöleni ile karşılaşıyor.

Tekira AVM'nin en üst katında Ağustos ayı sonuna kadar her Salı ve Perşembe günü, saat 19.00'da başlayan 'Teras Konserleri' AVM'nin kapanış saati olan 22.00'a kadar devam ederken, bu sürede Tekira AVM'ye gelen ziyaretçiler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğleniyorlar.

(HLD-MEF-Y)



18.08.2017 12:24:55 TSI

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