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İnegöl'e modern meydan



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İnegöl ilçesindeki Beylik Hanı, İshakpaşa Camii ve Külliyesi'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kentsel tasarım projesi ile meydana dönüşüyor.

Daha evvel İnegöl ilçesinde çıkan yangında kül olan Beylik Hanını ilk günkü orijinal haliyle ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı bölgede kentsel tasarım projesi uyguluyor. Beylik Hanı, İshakpaşa Camii ve Külliyesi'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alan yenileniyor. Bölgedeki ağaç ve doğal yapı korunurken, iki kafeteryanın yanı sıra yapılacak tuvaletler ile bölgenin en önemli eksikliği de giderilmiş olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şehir merkezinde olduğu gibi merkeze sonradan bağlanan ilçelerin de daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altepe, şimdi de İnegöl'e modern bir kentsel tasarım projesi kazandırdıklarını söyledi. İnegöl'ün en önemli yerinin çarşısı olduğunu ve çarşı canlı olursa İnegöl'ün de canlı olacağını ifade eden Başkan Altepe, "Çarşıda en sıkıntılı nokta yangında zarar gören Beylik hanı idi. Onun restorasyonunu tamamladık, artık hizmete açılıyor. Yine Beylik Hanı ile İshakpaşa Külliyesi ve Camii'nin bulunduğu alan da biraz sıkıntılıydı. Bu bölgedeki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı yeniden düzenliyoruz. Çınarlar ve yeşillikler korunuyor, Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla bölgeye uyumlu iki kafeterya yapacağız. Bölgenin korunması için tüm hassasiyetleri gösteriyoruz. Yine alanda tuvaletler yoktu, yeni düzenleme ile bu ihtiyacı da gideriyoruz. İnegöl Belediyemizle birlikte projeyi sürdürüyoruz. Çalışmaları biran önce bitirip, İnegöl'e kaliteli bir meydan kazandırmak istiyoruz. Bu meydan İnegöl'ün kalitesine kalite katacak" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaların yavaş yürüdüğü yönünde halkın bazı şikayetleri olduğunu hatırlatarak, "Bunun restorasyon çalışması olduğu unutulmamalı. Koruma kurulunun onayına göre çalışma yapılıyor. Bu tür çalışmalar adım adım ilerliyor. İnşallah yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Yeşil alanları bahçe düzenlemeleriyle güzel bir alan kazanacağız" dedi.

(MŞ)



18.08.2017 12:27:07 TSI

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