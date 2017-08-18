ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnegöl'e modern meydan

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:24
İnegöl'e modern meydan
İnegöl'e modern meydan

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl ilçesindeki Beylik Hanı, İshakpaşa Camii ve Külliyesi'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kentsel tasarım projesi ile meydana dönüşüyor.
Daha evvel İnegöl ilçesinde çıkan yangında kül olan Beylik Hanını ilk günkü orijinal haliyle ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı bölgede kentsel tasarım projesi uyguluyor. Beylik Hanı, İshakpaşa Camii ve Külliyesi'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alan yenileniyor. Bölgedeki ağaç ve doğal yapı korunurken, iki kafeteryanın yanı sıra yapılacak tuvaletler ile bölgenin en önemli eksikliği de giderilmiş olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şehir merkezinde olduğu gibi merkeze sonradan bağlanan ilçelerin de daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altepe, şimdi de İnegöl'e modern bir kentsel tasarım projesi kazandırdıklarını söyledi. İnegöl'ün en önemli yerinin çarşısı olduğunu ve çarşı canlı olursa İnegöl'ün de canlı olacağını ifade eden Başkan Altepe, "Çarşıda en sıkıntılı nokta yangında zarar gören Beylik hanı idi. Onun restorasyonunu tamamladık, artık hizmete açılıyor. Yine Beylik Hanı ile İshakpaşa Külliyesi ve Camii'nin bulunduğu alan da biraz sıkıntılıydı. Bu bölgedeki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı yeniden düzenliyoruz. Çınarlar ve yeşillikler korunuyor, Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla bölgeye uyumlu iki kafeterya yapacağız. Bölgenin korunması için tüm hassasiyetleri gösteriyoruz. Yine alanda tuvaletler yoktu, yeni düzenleme ile bu ihtiyacı da gideriyoruz. İnegöl Belediyemizle birlikte projeyi sürdürüyoruz. Çalışmaları biran önce bitirip, İnegöl'e kaliteli bir meydan kazandırmak istiyoruz. Bu meydan İnegöl'ün kalitesine kalite katacak" diye konuştu.
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaların yavaş yürüdüğü yönünde halkın bazı şikayetleri olduğunu hatırlatarak, "Bunun restorasyon çalışması olduğu unutulmamalı. Koruma kurulunun onayına göre çalışma yapılıyor. Bu tür çalışmalar adım adım ilerliyor. İnşallah yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Yeşil alanları bahçe düzenlemeleriyle güzel bir alan kazanacağız" dedi.
(MŞ)

18.08.2017 12:27:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yenişehir'de hasta bakıcılığı kursu
YEREL

YENİŞEHİR'DE HASTA BAKICILIĞI KURSU
İŞ-KUR Müdürü Ünver göreve başladı
YEREL

İŞ-KUR MÜDÜRÜ ÜNVER GÖREVE BAŞLADI
Bozbey: &quot;Gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var&quot;
YEREL

BOZBEY: "GENÇLERİN FİKİRLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Geleceğin bilim adamları BTM'de yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI BTM'DE YETİŞİYOR
Dereler yağmurlara hazırlanıyor
YEREL

DERELER YAĞMURLARA HAZIRLANIYOR
Engellilerden Bozbey'e teşekkür
YEREL

ENGELLİLERDEN BOZBEY'E TEŞEKKÜR
Balkanlar'da sünnet coşkusu
YEREL

BALKANLAR'DA SÜNNET COŞKUSU
İnegöl'e modern meydan parkı
YEREL

İNEGÖL'E MODERN MEYDAN PARKI
Kaymakam köylü pazarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM KÖYLÜ PAZARINI DENETLEDİ
Başsavcı Atbaş'tan Özkan'a ziyaret
YEREL

BAŞSAVCI ATBAŞ'TAN ÖZKAN'A ZİYARET
Yıldırım kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL

YILDIRIM KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
Yıldırım kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL

YILDIRIM KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
Osmangazi yaz okullarına büyük ilgi
YEREL

OSMANGAZİ YAZ OKULLARINA BÜYÜK İLGİ
Alacahırkaspor yönetiminden Dündar'a ziyaret
YEREL

ALACAHIRKASPOR YÖNETİMİNDEN DÜNDAR'A ZİYARET
İncir Festivali hazırlıkları sürüyor
YEREL

İNCİR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Nilüfer'e son teknoloji afet ve acil durum yönetim merkezi
YEREL

NİLÜFER'E SON TEKNOLOJİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye YÖK bursu
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 125 ÖĞRENCİYE YÖK BURSU
Osmangazi vatandaşın yanında
YEREL

OSMANGAZİ VATANDAŞIN YANINDA
Uyuşturucuyla mücadelede bir imza daha
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BİR İMZA DAHA
Bayram öncesi bıçaklar sıraya girdi
YEREL

BAYRAM ÖNCESİ BIÇAKLAR SIRAYA GİRDİ