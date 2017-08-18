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Özel günlerde de Mutlukent Çay Bahçeleri hizmetinizde



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin şirketi Mutlukent A.Ş.'nin geçtiğimiz ay hizmete sunduğu Kumbağ Mutlukent Çay Bahçesi ve Halk Plajı, Süleymanpaşalıların özel günlerinde de yanında oluyor.

Birçok toplu organizasyona imza atan Kumbağ Mutlukent Çay Bahçesi, evlilik tekliflerinden doğum günü sürprizlerine, özel kutlamalardan arkadaş gruplarıyla buluşmalara kadar birçok noktada ücretsiz hizmet veriyor.



Hafta sonu sosisli, gözleme ve ev yapımı ayran servisi

Cumartesi ve pazar günlerine özel sosisli, gözleme ve ev yapımı ayran servisi ile de müşterilerinin beğenisini kazanan çay bahçesi, tatilcilerin değişilmez mekanı olmaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın en geniş ve sürekli temizlenen plajına sahip Mutlukent Halk Plajı ile de Süleymanpaşalıların dikkatini çeken Kumbağ Mutlukent Çay Bahçesi, şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, giyinme kabinleri, cankurtaran desteğinin yanı sıra Asyaport limanının dalgaları ve denizdeki akıntıyı keserek oluşturduğu durgun suyu ve deniz süpürgesi ile sürekli temizlenmesi sayesinde de vatandaşlara tertemiz bir denizde yüzme imkanı sunuyor.

(HLD-MEF-Y)



18.08.2017 12:27:24 TSI

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