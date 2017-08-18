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Başkan Cabbar'dan fotoğraf kursuna ziyaret

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:26
Başkan Cabbar'dan fotoğraf kursuna ziyaret
Başkan Cabbar'dan fotoğraf kursuna ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesinin katkılarıyla Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen Fotoğrafçılık Kursu eğitimleri devam ediyor.
Kursu ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve beraberindeki meclis üyeleri kursiyerlerle hasbihal ederek desteklerine devam edeceklerini belirtti. Develi'nin fotoğrafçılık sanatına uygun bir yer olduğunu belirten Başkan Cabbar "10 yıldır düzenlemekte olduğumuz Sultan Sazlığı Fotosafari Yarışmasıyla İlçemizde yüzlerce fotoğraf sanatçısını ağırlıyoruz. Bu sayede hem Develimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor hem de fotoğraf sanatçılarımıza teşvikler sağlıyor, fotoğrafçılığın yaygınlaşması için gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına projelerimiz devam edecektir" dedi.
(SK)

18.08.2017 12:27:34 TSI
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