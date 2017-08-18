YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Deprem ve Afetlere Hazırlık" paneli

"Deprem ve Afetlere Hazırlık" paneli

- Başkan Albayrak: "Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla "Deprem ve Afetlere Hazırlık" konulu panel düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu'nda düzenlenen programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı İsmail Akar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oturum başkanlığını Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Jeofizik Mühendisi Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan'ın yaptığı programda İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Doğan Kalafat, Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan ve AKUT Tekirdağ Lideri Murat Kılıç panelist olarak yer aldı.



"Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz"

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "17 Ağustos 1999 depreminin Tekirdağ uzantılarını çok net bir şekilde hissetmiş, bugün hala konu açıldığında aynı heyecanı yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu afetin 18. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için daha fazla çalışma yapılmasını diliyoruz. Tekirdağ 30 Mart 2014 tarihinden sonra büyükşehir olunca Tekirdağ ili bir bütün oldu. İlin tamamı da deprem kuşağında yer alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, göreve başladıktan hemen sonra ilk kurduğumuz daire başkanlıklarının biri de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı olmuştur. Daire başkanlığının çok başarılı çalışmaları olmuştur. Bizler de artık deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Bugün bir deprem olduğu takdirde toplanma yerleri de dahil olmak üzere tedbirlerimizi almış durumdayız. Tekirdağ'da bulunan yapıların büyük bir kısmı 1999 yılı öncesinde yapılmış, yapıca eski binalardır. Bu duruma gösterilecek en güzel örnek, Tekirdağ merkezde bulunan ve daha önce belediye hizmet binası olarak kullandığımız binadır. Bu yapı 1984 yılında inşa edilmiş. Biz bu binayı yıkmak zorunda kaldık. Fakat hemen karşısında 1905 yılında yapılmış olan bina var ve sağlam bir şekilde duruyor. Yapıca sağlam olmayan bir binada hizmet vermek doğru olmadığı için yaşam her şeyin üstündedir düşüncesi ile yeni hizmet binamıza taşındık. Yeni hizmet binamız da şu an yapım aşamasında, tamamlandıktan sonra da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Ben tüm tedbirlerin alınarak depremle yaşamaya alışmamız gerektiğini düşünüyor, bu panelin hazırlanmasında emeği geçenlere ve panele katılan hocalara teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, panelin başarılı geçeceği inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Albayrak'ın ardından panelistler TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Doğan Kalafat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Sevim Avcı Yener, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan ve AKUT Tekirdağ Lideri Murat Kılıç konuşma ve sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Panel sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka tarafından panelistlere çiçek takdim edildi.

(HLD-MEF-Y)



18.08.2017 12:30:20 TSI

NNNN

