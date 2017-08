YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. LÖSEV'in melekleri işbaşında

- LÖSEV üyeleri, hasta çocukların tedavi süreçleriyle ilgilenip, protein ihtiyaçlarının karşılanması için et ve et ürünü dağıtımı gerçekleştirdiler



ADANA (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Adana'da lösemi hastası çocukların tedavi süreçleriyle yakından ilgilenip, el ilanı ve afişlerle de toplumsal duyarlılığın oluşması için bir dizi program gerçekleştirdi.

Hastane bahçesinde, cadde ve sokakta, AVM'lerde vatandaşlarla görüşen LÖSEV'in melekleri, hasta çocuklara tedavilerinin tamamlanmasının ardından protein ihtiyaçlarının karşılanması için et dağıttı. Lösemi hastası olan ailelerle iletişime geçen, ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarfeden vakıf üyelerinden Selin Çakıcı ve Merve Can, Adanalıları LÖSEV'e bağışta bulunmaya çağırdı.

Çakıcı ve Can, özellikle kurban bağışı konusunda Adanalılara çağrıda bulunarak, "Her kurban, lösemili çocuklara can. Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e vekalet vererek kurbanlarınızı dini usullere göre kestirebilir, bağışlarınızla lösemili ve kanserli çocuklarımızın hayatını kurtarabilirsiniz" dediler.

Kamu kurum ve kuruluşlarına da ziyaretler gerçekleştirip, bağış konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefleyen LÖSEV üyeleri, kurban bağışları sayesinde onbinlerce lösemili ve kanserli çocuk ve yetişkinin 12 ay boyunca taze et ve et ürünleriyle beslenmelerini sağladıklarını, bağışlar sayesinde hasta çocukların en iyi koşullarda tek kuruş harcamadan yüzde 92 oranında iyileşmesini sağlayarak, kurbanın gereğini yerine getirdiklerini ifade ettiler.

Çakıcı ve Can, vekaleten kurban veya Kurban Bayramı bağışlarının her lokmasının, her kuruşunun yerini bulması ve hayat kurtarması için çalıştıklarını, lösemili ve kanser hastası çocuklar ile yetişkin hastaların iyileşmesi için 12 ay boyunca taze et ve et ürününü aileleri incitmeden, gururlarını kırmadan dağıttıklarını dile getirdiler.

LÖSEV'in melekleri Çakıcı ve Can, istismarcılara ve dolandırıcılara da dikkat edilmesi uyarısında bulundu.



Nasıl bağış yapabilirsiniz?

Selin Çakıcı ve Merve Can, bağış yapmak isteyenlere, nasıl bağış yapabilecekleri konusunda şunları söyledi:

"İnternet üzerinden 'www.losev.org.tr' adresinden 'Kurban Bağışı' linkini tıklayarak, banka şubelerinden ülkemizdeki bankaların tüm şubelerinden "Bağış Ekranları" aracılığıyla ve masraf ödemeden, LÖSEV'in Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Kayseri'deki ofislerini ziyaret ederek, PTT şubelerinden veya telefonla Türkiye'nin her köşesindeki PTT şubelerinden 120660 No'lu posta çeki hesabı ile masraf ödemeden, ayrıca Avrupa'nın ilk, ülkemizin en donanımlı LÖSEV Onkoloji Kenti ve Hastanesi LÖSANTE için, lösemili çocukların ve kanser hastalarının ücretsiz tedavileri için bağışta bulunabilirsiniz. Çocuklarımızın yaşam kaynaklarından birisi de bağışladığınız ev ve arsalardır. Daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürebilmek, onlara yeni hastaneler, yaşam evleri yapabilmek için her türlü yardıma ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca nakit bağışlarınızla Ankara'daki LÖSANTA Hastanemizin odalarına adınızı veya kaybettiğiniz bir yakınınızın adını verebilirsiniz."

18.08.2017 12:36:22 TSI

