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Amed Sportif, Cizrespor ile hazırlık maçı yapacak

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:37
Amed Sportif, Cizrespor ile hazırlık maçı yapacak

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.
Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Şehmus Özer Tesislerinde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Cizrespor ile bir hazırlık maçı yapacak. Yarı Cizre'de yapılacak maçla Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamış olacak ve ligin ilk maçına odaklanacak. Amed Sportif Faaliyetleri, ligin ilk maçını Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda yapacak. 26 Ağustos Pazar günü yapılacak maç saat 20:00'de start alacak. Gece yapılacak maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler, karayolu ile Diyarbakır'a dönecek.
(İHA-MP-Y)

18.08.2017 12:39:40 TSI
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