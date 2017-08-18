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Marmara depremi 18. yılında Didim'de unutulmadı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:42
Marmara depremi 18. yılında Didim'de unutulmadı
Marmara depremi 18. yılında Didim'de unutulmadı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depreminin 18. yılında Didim Arama Kurtarma Eğitim ve İtfaiyeciler Derneği bir anma ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdi.
Yalı Caddesindeki etkinlikte Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim Arama Kurtarma Eğitim ve İtfaiyeciler Derneği öncülüğündeki etkinlikte depremle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu; 17 Ağustos depreminde yaşanılanlar ve sonrasındaki olaylarla ilgili hazırlanan slayt gösterisi vatandaşlara izlettirildi.
Dernek Başkanı Faruk Uludağlı Kısa süre önce Bodrum açıklarında gerçekleşen ve Didim'de de hissedilen deprem sonrasında artçıların halen sürdüğünü belirterek konuyla ilgili uzman kişilerin açıklamalar yaptığını belirtti. Uludağlı kendilerinin deprem konusunda halkı bilinçlendirmek, deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler vermek amacıyla bilinçlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.
Yalı Caddesinde gezen vatandaşlar slayt gösterilerini izlerken, dernek görevlilerinden de bilgiler aldı.
(HÇ-MB-Y)

18.08.2017 12:45:31 TSI
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