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Safranbolu Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:46
Safranbolu Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı
Safranbolu Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Asfalt Şantiye Amirliği, Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay hızlanan Barış Mahallesi asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yine bununla birlikte Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri ise Safranbolu'nun turistik mekânlarından birisi olan Kristal Teras yolunda budama ve çevre temizliği çalışmalarını tamamladılar.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, " Daha önce de söz ettiğimiz gibi amacımız vatandaşlarımızın hayatlarını daha rahat idame ettirebilmelerini sağlamak. Bu nedenle ekiplerimiz ile birlikte mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Yine halkımızın talepleri doğrultusunda da değerlendirmelerimizi yapıyoruz" dedi.
Ürkmezer, yapılan program doğrultusunda Barış Mahallesinde devam eden asfalt serme çalışmasının ardından ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de çalışmalara ivedilikle başlanacağını söyledi.
(YE-YE-Y)

18.08.2017 12:48:23 TSI
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