Gürlesin, "Termal Sağlıkta 1 numara olmak istiyoruz"

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) tarafından Colossea Otel'de düzenlenen 'Termal İyi Gelir' adlı istişare toplantısına katıldı. "2017 yılında Pamukkale ve Karahayıt'a turizm alanında neler yapıldı ve önümüzdeki dönemde neler yapılabilir?" hakkında turizm yatırımcıları ile istişarelerde bulunan Başkan Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak, termal sağlık turizmi konusunda Karahayıt ve Pamukkale'nin tanıtımını yaparak, bölgenin daha iyi yerlere gelmesi açısından çalışmalarımız devam ediyor. Termal sağlık turizmi konusunda Türkiye'de bir numara olacağımıza inanıyorum. Bunun için de, yerel yönetim olarak, bölgemizin gelişmesi açısından biz yerel yöneticilere ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.



Pamukkale ve Karahayıt'ta ki turizm konusunun ele alındığı toplantıya, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen, DENTUROD Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Ceylan, Faik Pişkin ile birçok turizm yatırımcısı katıldı.



Başkan Gürlesin'e turizm konusundaki destekleri için teşekkür ederiz

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin turizm alanında, olduğundan daha iyi noktalara taşımak adına turizmciler olarak sürekli çalıştıklarını belirtti. Pamukkale bölgesine gelen turist sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Şen, "Karahayıt ve Pamukkale bölgesine geçtiğimiz seneye oranla, bu yıl gelen yerli turist sayısında yüzde 30-35'lik bir artış oldu. Bu da bizim için önemli bir gelişmedir. Bölgenin turizm açısından tanıtılması adına sürekli yanımızda olan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e, Denizli Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Termal sağlık turizmi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bölgenin sağlık turizmi açısından önemine değinerek, "Elimizde Karahayıt, Pamukkale gibi büyük bir nimet var. Bu merkezlerimiz bu güne kadar hakkıyla değerlendirilememiş. Karahayıt'ın termal sağlık turizmi konusunda ön plana çıkması gerektiğini, her ortamda dile getiriyorum. Karahayıt'ın termal turizm noktasında Dünya'nın sayılı en iyi merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. Türkiye'de termal sağlık konusunda bir numara olması gerekn yer bana göre Karahayıt'tır. Bunun için de, yerel yönetim olarak, bölgemizin gelişmesi açısından biz yerel yöneticilere ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Pamukkale Belediyesi olarak turizm konusunda Karahayıt ve Pamukkale'nin tanıtımı yaparak, bölgenin daha iyi yerlere gelmesi noktasında çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.



Bölgedeki Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

"Turizm yatırımcıları ile ve diğer kurum ve kuruluşlarla el ele vererek Karahayıt ve Pamukkale'yi daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum" diyen Başkan Gürlesin, "Bölgede termal sağlık turizmine katkı vermesi adına Pamukkale Üniversitesi, Valilik, Gençlik Spor İl Müdürlü ile bir önümüzdeki sene hayata geçirmeyi planladığımız 'Pamukkale Spor Oyunları' adı altında bir projemiz var. Bu proje ile yarı maraton, bisiklet yarışmaları ve yamaç paraşütü etkinliklerini her yıl Mayıs Ayı'nda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konu uzun zamandan beri bizim gündemimizde idi. İnşallah önümüzdeki sene bu projeyi hayata geçirip, önümüzdeki Mayıs Ayı'nda etkinliklerimizi yapacağız. Pamukkale Belediyesi olarak bu projenin alt yapı çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Akköy, Karahayıt ve Pamukkale bölgelerini kapsayacak olan 25 km'lik bisiklet yolunun 4 km'sini tamamladık. Akköy'ün girişindeki yolları yeniledik ve hepsini sıcak asfalt döktük. Ayrıca bu bölgede uzun yılların hayali olan ve bizimde destek verdiğimiz Pamukkale Üniversitesi'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hafriyat çalışması başladı. Yapılan bu toplantı ve istişarelerle, bölgemiz turizm potansiyeli açısından geçen seneye oranla yüzde 30'luk bir artış gösterdi. Bir buçuk ay sonra 'Termal Sağlık Zirve' toplantımız olacak. Bu tür çalışma ve projelerle Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin birkaç sene içinde hak ettiği gibi, daha da güzel noktalara taşıyacağız. Bu konuda Pamukkale Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.



