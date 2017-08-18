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Kesintisiz trafik için alt geçit çalışmaları başlıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'ndaki trafiği kesintisiz hale getirmek için yaptığı köprülü kavşaklardan sonra alt geçitlere de başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017'de Kayseri trafiğini çok daha fazla rahatlatacak olan ulaşım yatırımları birbiri ardına devam ediyor. Ulaşım ve toplu taşım alanında yapılacak olan bir dizi yatırım arasında 8 ayrı alt geçit de bulunuyor.

Bu yıl yapılacak olan 8 alt geçitten ilkinin temeli 20 Ağustos Pazar günü atılacak. Kocasinan Bulvarı üzerinde Fuzuli Kavşağı'na yapılacak olan alt geçitle birlikte Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarına da alt geçit inşa edilecek. Fuzuli Kavşağı'nda yapılacak olan temel atma töreni 20 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

(SK)



18.08.2017 12:58:05 TSI

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