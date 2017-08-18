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NTSO Başkanı Parmaksız Amasya ekonomisine değer katanlar ödül törenine katıldı



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NEVŞEHİR (İHA) - NTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Amasya Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Amasya Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Amasya'nın yıldız müteşebbislerinin ödüllendirileceği törende bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz ve Vekilimiz bu güzel günde bizimle birlikteler. Bizlere hem cesaret, hem de moral veriyorlar" dedi.

Amasya'nın alimler ve şehzadeler yetiştiren bir şehir olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, Akşemsettin'i, Yaşar Doğu'yu çıkaran bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum müjdesinin verildiği yer. Bu onur bu şeref Amasyalılara yeter de artar. Amasya, bu zengin ve parlak tarihi ile gurur duyuyor. Amasya için bir başka gurur kaynağı da bu salondakiler. Bu salonu dolduran müteşebbis kardeşlerim. Risk alan, elini taşın altına koyan, üreten, istihdam ve ihracat yapan, vergisini de zamanında ödeyen Amasyalı işadamlarına, iş kadınlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum".

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile iftihar ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Amasya TSO'nun 5 yıldızlı akredite bir oda olduğunu, üyelerine Berlin, Paris, Londra odaları hangi standartta hizmet veriyorsa aynı standartta hizmet verdiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Güçlü Oda olmadan güçlü üye olamaz. Güçlü üye olmadan da güçlü ekonomi olamaz" diyerek şöyle devam etti: "Amasya odam müteşebbisin tüm sorunlarına sahip çıkıyor. Murat Başkan, çalışkanlığıyla, vizyonuyla bu görevin hakkını veriyor. Kendisi TOBB'da mesai arkadaşım. Vergi Komisyonunda, yani tüm vergi politikaları, önerileri konusunda birlikte çalıyoruz. İstişare ve ortak akıl çok önemli. Murat Başkanımız bu konuda da önemli adımlar atmış. Amasya'da "Gücümüz Birliğimiz' sloganıyla, odaları, iş dünyasını, üç ayda bir ortak akıl toplantılarında bir araya getiriyor".

Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç da yaptığı konuşmada Odanın çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Kırlangıç, Amasya'da TSE il Temsilciliği olmadığını, bu konuda girişimde bulunduklarını belirterek, Hisarcıklıoğlu'ndan destek istedi. Hisarcıklıoğlu ise ofis tahsis edildiği ve bir makine mühendisi görevlendirildiği takdirde Amasya'ya TSE İl Temsilciliği açılacağı müjdesi verdi.

Amasya programı kapsamında Ödül Töreninin ardından Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız, Amasya Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette, Hisarcıklıoğlu, Amasya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizim bugün Amasya'yı ziyaretimizin birinci sebebi, Sayın Valimize görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, başarılar dilemektir. Diğer ziyaret sebebimiz ise bölgedeki kadın girişimciler ile bir araya gelmek ve Amasya Ekonomisi ve Ekonomiye Değer Katanlar Konulu Ödül Törenine katılarak arkadaşlarımızı ödüllendirmektir. Sayın Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Varol da "Amasya 8500 yıllık tarihi olan ve tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Sizleri ilimizde görmekten memnuniyet duydum" şeklinde konuştu.

(COŞ-SK)



18.08.2017 12:58:44 TSI

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