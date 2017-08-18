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MUSİAD İnşaat demirine gelen zammı değerlendirdi



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GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İnşaat demirine üst üste gelen zamlar üzerine açıklama yaptı.

Çelenk, İnşaat sektörünün Türkiye'de çok önemli bir sektör olduğunu belirterek, "İnşaat sektörü takdir edilir ki, Türkiye ekonomisinin ana lokomotif sektörü olarak 250 alt sektörü taşıyan ve yine TÜİK rakamlarına göre, 2 milyon 200 bin kişiyi direkt istihdam eden önemli bir sektördür. Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün önemi neyse, inşaat sektöründe de demir/çeliğin önemi odur. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik geleceği olan inşaat sektörünün temel dayanağı olan demir/çelik konusu serbest piyasa, dış piyasa, bir kısım karaborsacılar veya statükoculara terk edilemez. Bu durum Türkiye ekonomisini bu yapılara terk etmek anlamına gelir. Son aylarda inşaat demiri/çelik'i fiyatlarında yaşanan aşırı artışın nedeni, hurda, cevher ve buna bağlı kütük fiyatlarının yükselmesidir. Bu gelişmeler sadece ülkemizde yaşanan bir fiyat artışı değildir. Tüm dünyada maliyet bazlı fiyat artışları yaşanmaktadır. Yurdumuzun tüm bölgelerinde üreticiler, artan ham madde fiyatları yüzünden, fiyat artırmak veya fiyatlarını kapalı tutmak durumundadırlar. Ayrıca dünya genelinde elektrot arzında yaşanan sıkıntılar halen ve artarak devam etmektedir "dedi.

Demir artışı inşaat malzemelerini etkililer

Demir fiyatındaki artışın kısa süre içinde inşaat malzemelerinde de fiyat artışına neden olacağını vurgulayan Çelenk, "2017 yılının ilk günlerinde İskenderun'da 1.770 TL ton olan demir fiyatı, bugün 2.400 TL ton düzeyine çıkmıştır ve bu fiyat artışının devam etmesi beklenmektedir. 8 aylık bir dönemde yüzde 35'in üzerinde olan demirdeki fiyat artışı, kısa sürede demirin türevi olan malzemelerde ve hatta tüm inşaat malzemelerinde yüksek fiyat artışına neden olacaktır. Konu ile ilgili, 28 Temmuz 2017 tarihli resmi gazetede, Gümrük Vergisi indirimi ile inşaat demirinde daha önce bazı ülkelere yüzde 30 olarak uygulanan Gümrük Vergisi yüzde 10'a çekilmiştir. Bunun şüphesiz uzun vadede sektöre ve yan sektörlerine olumlu yansımaları olacaktır, fakat kısa vadeli sıkıntıların giderilmesinde çözüm olamayacak. şeklinde konuştu.

"Hükümetten taleplerimiz var"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, demir fiyatları konusunda hükumetten beklentilerinin olduğunu belirterek, "Türkiye, tükettiğinin iki katı inşaat demiri üretimi yapan ve tükettiğinin üç katı üretim kapasitesi olan bir ülkedir. Ancak kapasitelerinin çok altında üretim yapılması nedeniyle talep edilen demir/çeliğe ulaşılamamaktadır. Bu da sektördeki arz - talep dengesini bozmaktadır. Son 3 yıldır üst üste gelen seçimlerden yorulan inşaat sektörünün yeniden hızla toparlanması, kentsel dönüşümün sekteye uğramaması, istihdamda yeni işsizlerin oluşmaması, taahhüde dayalı zaman süreli işlerin, sekteye uğratılmaması için hükumetimizden gerekli tedbiri alıp ne pahasına olursa olsun dünyada biraz artan bizde 2 kata yansıtılan fahiş demir fiyatlarının düşürmeye ve tedarikinin kolay erişilebilir olmasına yönelik demir ve çelik üreticilerini de zarara uğratmadan, gerekli her türlü tedbiri almasını Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin ve istihdamının sekteye uğramaması açısından hayati önem arz etmektedir. Hükumetimizin bu konuyu acilen çözüme kavuşturmasını saygıyla talep ediyoruz. Sonuç olarak çözüm taleplerimiz , yüzde 40 olan ithalat vergisi yüzde 10'a düşürülse de yetersiz kalmıştır. İthalat vergisinin sıfırlanması, ihracata yüzde 10 vergi konulması, Demirdeki KDV'nin yüzde 18'den geçici olarak da olsa sıfırlanması veya yüzde 9'a indirilmesi, Demir üretim kapasitemizin yüzde 80'inin hurdadan üretilmesi, hammaddesi hurda olan fiyat artışları açısından bağımlı olmamız, hem de hurdadan üretilen demir kalitesinin düşük olması sebebiyle demiri, demir cevherinden üretilmesinin teşvik kapsamında desteklenmesi, yurtdışına bağımlılık açısından inşaatın 2 önemli ana maddesinden biri olan demir/çelik üretim ve istihdam alanımızın kurtarılarak, bağımsız ve kontrol edilebilir hale getirilerek, demir/çelik sektörünün bu tür fiyat manipülasyonlarından korunması. İhale edilmiş inşaat taahhüt işlerindeki müteahhitlerin, oluşan fiyat artışı nedeniyle çok zor durumda kaldığı ortadadır. Bu nedenle Kamu müteahhitlerinin, demirdeki aşırı fiyat artışından dolayı oluşan zararlarının fiyat farkı ödenerek giderilmesidir" diye konuştu.



(LO-Y)



18.08.2017 13:02:53 TSI

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