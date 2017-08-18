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Araban kırsalındaki Çalışmalar aralıksız sürüyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:00
Araban kırsalındaki Çalışmalar aralıksız sürüyor
Araban kırsalındaki Çalışmalar aralıksız sürüyor

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçe kırsalındaki eski arazi yollarının iyileştirilmesi ve yeni arazi yolları açma çalışmaları, köprü ve menfez yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkı yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçe kırsalındaki grup yollarında asfaltlama ve kırsal mahallelerin içindeki sokaklarda kısmen asfalt, kısmen de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, eski arazi yollarının iyileştirilmesi ve yeni arazi yolları açma çalışmaları, köprü ve menfez yapımı çalışmaları sürdürerek ilçe kırsalının sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ilçe kırsalındaki aralıksız sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
İlçe kırsalındaki çalışmaları anlatan Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ilçe kırsalındaki hizmetlerinden sorumlu İnşaat Mühendisi Murat Aslan, ''Ekiplerimizce, ilçe kırsalındaki mahallelerin tüm sorunlarının çözümünde olduğu gibi ilçeye bağlı Sarıkaya kırsal mahallesi içerisinden geçen grup yolu kenarında göçük tehlikesi olması ve göçük tehlikesi yaşanan yol kenarında bulunan caminin bahçe duvarında da kısmi göçük yaşanması nedeniyle göçük tehlikesinin bulunduğu alanda yaptığımız incelemeler sonucunda yaşanması muhtemel bir göçük tehlikesini önlemek ve tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması için başlatılan yaklaşık 2 yüz metreküp taş duvar çalışmasında sona gelindiğini söyleyen Aslan, ilçe kırsalındaki sorunların çözümü noktasında ekiplerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını kullanılarak hızla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir'' diye konuştu.
(LO-Y)

18.08.2017 13:03:03 TSI
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