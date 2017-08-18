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Kaymakam Kaya köylülerin sıkıntılarını dinledi



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırıkköy ve Karaağaç köylerine giderek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Kaymakam Mustafa Kaya, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy ve Karaağaç köylerine ziyarette bulundu. Her iki köyde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kaya, daha sonra Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevlileri ile birlikte yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın kendilerini evlerinde ziyaret etmesinden ve sıkıntılarını dinlemesinden memnun olan vatandaşlar, isteklerini direk olarak iletme fırsatı buldukları için çok sevindiklerini söyledi.

(MA-MEF-Y)



18.08.2017 13:05:50 TSI

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