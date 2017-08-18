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Öğretmenlere kişisel gelişim eğitimi



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MERSİN (İHA) - Mersin Tac Kolejinde öğretmenlere kişisel gelişim eğitimi verildi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Yazar Güray Gökal tarafından verilen eğitimle, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanımaları ve mesleki gelişimlerini arttırmalarının amaçlandığı vurgulandı. Öğrenme stilleri, etkili ve temel iletişim, beden dili, mikro ifadeler, temsil sistemi, aile ve öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu, sosyal medya çılgınlığı, internet ve oyun bağımlılığı, etkin motivasyon, bilinç ve inanç geliştirme, örgütsel iletişim, çocuklarla etkili iletişim kurmak ve ikna stratejileri konularında bilgiler aktaran Gökal, verilen eğitimin öğretmenlerin mesleki başarılarında önemli bir performans artışı getireceğini söyledi.

Eğitim süresince doğal yaşam, çevre koruma ve küresel çevre sorunlarına da değinen Gökal, ileri düzeydeki bu eğitimlerde öğrenci-öğretmen arasında kurulacak sözlü iletişimin yanı sıra, duygu ve düşünceleri el hareketleri ve mimiklerle aktarma yöntemi olan sözsüz iletişimin de geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

(HSK-Y)



18.08.2017 13:06:55 TSI

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