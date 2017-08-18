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Kur'an-I Kerime geçen öğrencilere taç giydirme töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Bayanlar Meslek Edindirme Merkezin kurslarında eğitim gören ve Kur'an-ı Kerime geçen 27 öğrenciye taç giydirme töreni yapıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Av. Gülsen Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve eşi Dr. Dilek Dülger çeşitli hediyeler vererek taç ile ödüllendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara "Sizin gibi Vatanına, Milletine, Peygamberine, Allah'ına bağlı insanların bir arada toplanmasını sağlamak için bu tür yerlerin arttırılması hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesile ile Kur'an-ı Kerime geçen 27 öğrencimizi tebrik ediyorum" dedi.

(MAD-LO-Y)



18.08.2017 13:07:35 TSI

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