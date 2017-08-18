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Bozova'ya yeni kent parkı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Her İlçeye Park projesi kapsamında Bozova ilçesine yeni kent parkı yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova İlçesinde yapımına başlanılan Bozova Kent Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. 28 bin metrekare alanda yapılacak olan parkın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar ilçenin en büyük parkına kavuşmuş olacak.

"Her İlçeye Park" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova İlçesinde yapımına başladığı Bozova Kent parktaki çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımıyla Mayıs ayında temeli atılan Bozova Kent parkta, Spor sahası, koşu parkuru, spor alanları, meydan, oyun grubu, oturma birimleri ve kamelyalar yer alacak. 28 bin metrekare alan içerisinde yapılan parkın tamamlanmasıyla ilçenin en büyük ve en modern parkı olacak.

(AK-LO-Y)



18.08.2017 13:08:29 TSI

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