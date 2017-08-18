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Hisarcık Belediyesinden milli sporcuya destek



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesi Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde sol kol da Türkiye 2'si olan Yunus Demirtaş'ı ödüllendirdi.

Hisarcık Kültür ve Sanat Festival alanında düzenlenen ödül töreninde Bilek Güreşi sol kol da Türkiye 2'si Yunus Demirtaş'ı yarım altın ve plaketle ödüllendiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,"Yunus kardeşimiz Bilek Güreşi sporunda elde ettiği başarıyla ilçemizin gururu olmuş bizleri onore etmiş, Milli Takıma kadar yükselmiştir. Ülkemizi, ilçemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Dualarımız onunla" diye konuştu.

Kendisine verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür eden Bilek Güreşi sol kol da Türkiye 2'si Yunus Demirtaş,"Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve sizlerin duaları ailemin, hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle Milli takıma seçildim. Sizlere layık olabilmek adına Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılı olabilmek için canla başla çalışacağım. Dualarınız eksik etmeyin" dedi.(MA-EFE)



18.08.2017 13:08:38 TSI

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