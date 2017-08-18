YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Topdağı mahallesine yeşil alan

Topdağı mahallesine yeşil alan



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, Topdağı mahallesinde yer alan mağaralar bölgesinde yeşil alan oluşturacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bölgedeki hayvan atıklarının atıldığı dereyi, mahalle sakinlerinin hizmetine yeşil alan olarak kazandırıyor. Hayvan atıklarından dolayı kötü görüntü ve pis kokuya neden olan bölge, Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer altı boru döşeme ve drenaj çalışmalarından sonra yapılan dolgu ile yeni bir görünüme kavuştu. Dolgu çalışmalarından sonra kolları sıvayan ekipler, vatandaşların da talebi doğrultusunda yeşil alan çalışmalarına başladı. Alanda incelemelerde bulunan Ekinci'ye, Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı, Mahalle Muhtarı Hanifi Taş ile bazı birim müdürleri de eşlik etti. 5 bin metre karelik alanda yapımı devam eden ve içerisinde çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor alanları, oturma alanları ve kademeli yeşil alan barındıran parkın kısa süre içinde hizmeti sunulması bekleniyor.

Park yapım çalışmalarının devam ettiği alanda açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bölgenin yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getirdi. insan sağlığının birinci öncelikleri olduğunu söyleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ''İlçemizin birçok yerinde olduğu gibi Topdağı Mahallesinde de yeşil alan noktasındaki sıkıntılar vardı. Bizler bulabildiğimiz uygun alanları yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın kaliteli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Hayvan atıklarının atılmasından dolayı bulunduğumuz bölge maalesef bataklık alandı. İnsan boyunu aşan bataklığın içinde maalesef ki büyükbaş hayvan leşleri bile bulunuyordu. Bizler öncelikle bu alanın drenajını ve ardından park çalışmasına başladık. Bölge sit alanı olması münasebetiyle de kuruldan izin alınması gerekiyordu. Bizler de kurulla görüşerek sunduğumuzun projenin kurul tarafından kabul edilmesinin ardından çalışmalarımıza başladık. 5 bin metre karelik alanda içerisinde oyun grupların olduğu, spor aletlerin olduğu, oturma gruplarının olduğu böyle güzel bir alanı da buraya kazandırmış oluyoruz. . Öncelikle Topdağı Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bir, iki ay içerisinde de inşallah açılışını yapacağız. Bu bölgemizdeki diğer ihtiyaçları giderdiğimiz gibi yeşil alan ihtiyacını da gidermiş olacağız" dedi.

Ekinci'ye teşekkür ederiz

Topdağı Mahalle Muhtarı Hanifi Taş ise, ''Öncelikle Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ediyorum. Buradaki parkımızı yaptı, Gençlik Merkezimizi yaptı, taziye evlerimizi yaptı. Daha çok hizmetlerini bekliyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan son derece çok memnununuz." Açıklamasında bulundu.

(AK-LO-Y)



18.08.2017 13:10:19 TSI

NNNN

