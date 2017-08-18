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İskenderun'a bölgenin en büyük diş hastanesi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesine bölgenin en büyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor. Diş hastanesinde incelemelerde bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, 7 dönüm arazi üzerine yapılmakta olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) tüm bölgeye hizmet verecek büyüklükte olacağını söyledi.

Yeni ADSM binasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Milletvekili Karasayar, "Yapılmakta olan ADSM binasını çok önemsiyoruz. Kaba inşaatı tamamlandı ve ince işleri yapılıyor. Türkiye'nin en güzel diş hastanesinden biri İskenderun'a yapılıyor. Yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine yapılmakta olan yeni ADSM binası tüm bölgeye hizmet verecek büyüklükte olacak. İskenderun halkı hizmetin en güzelini hak ediyor" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur da yeni ADSM'nin hayırlı bir şifa kapısı olmasını dileyerek, "Diş hastanemiz de en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İleri teknoloji kullanılacak

Altı katlı olacak yeni diş hastanesi binasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden İskenderun ADSM Müdürü Hüseyin Yunus ise "Bu hastanemiz bittiğinde dışarıya sevkler azalacak. Diş ünite sayısı iki katına çıkıyor. Son sistem makineler, ameliyat olanakları ve ileri teknolojik imkanlarla halkımız hizmetin en güzeline kavuşacak. Hekim sayısı artacak" diye konuştu.

(MSM-Y)



18.08.2017 13:12:15 TSI

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