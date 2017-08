YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

- "Şehrin geleceğini kurtarmak durumundayız"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek kentte yapılan ve yapılacak olan altyapı çalışmalarını değerlendirdi. Çiftçi, Şehrin geleceğini kurtarmak durumunda olduklarının altını çizdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 13 ilçede yapılan altyapı çalışmaları düzenlenen personel toplantısında değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, ŞUSKİ Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Birim Müdürleri ile personeller katıldı. ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us tarafından yapılan sunumda kent merkezi ve 13 ilçede yapılan altyapı projeleri ve yatırımları anlatıldı.

Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde hummalı bir şekilde altyapı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan M. Hamdi Us, ilçelerin tümünde yapılan ve yapılacak projeleri bir bir sıraladı. Projeler hazırlanırken ileri ki yılların hesaplamalarının yapıldığı ve bitirilen bir projenin sadece yapılmak için yapılmadığını vurgulayan M. Hamdi Us, "2050 Şanlıurfa'sı için çalışmalarımızı planlı ve programlı yapmak zorundayız" dedi.

13 ilçede yapılan çalışmalarla, sorunların bütününü çözebilecek kapsamlı projeler hazırlayan ve bu planlamaları bulduğu bütçelerle hayata geçirmeye çalışan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kadrolarına seslenen Başkan Nihat Çiftçi, "Bu kadro çalışmak durumunda, buna inanmak durumunda, bu şehrin geleceğini güzelce kurtarmak durumundayız. İçme suyumuzu kaynağıyla, arıtmasıyla, dağıtımıyla, kaçak kaybıyla önledik mi olay bitiyor. Daha önceden üç 3 ilçemizin yağmur suyu drenajı vardı. Bu kadro artık on 10 ilçemizin yağmur suyu drenajı bitirmiştir" dedi.

(AK-LO-Y)



18.08.2017 13:12:32 TSI

NNNN