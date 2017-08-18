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436 yıllık Tarihi Timur Paşa Tabyası ahır olarak kullanılıyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Rus ordusuna karşı 1853-56 yılları arasında mitralyöz yuvası olarak inşa edilen yaklaşık 436 yıllık Timur Paşa Tabyası, ahır olarak kullanılıyor.

Kars Kalesi'nin karşısında bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli olarak Kültür Bakanlığı'nın tasarrufunda bulunan Timur Paşa Tabyası kaderiyle baş başa bırakılırken, sahipsiz olan tabya günümüzde çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan tabyanın demir kapıları yıkılmış, giriş kısmı hayvan gübresiyle dolu olan tabyanın gözetleme bölümü ise hayvan barınağına dönmüş bulunuyor. Çevre hayvan otlan çobanların ahır olarak kullandığı tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor.

Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği bölgede içler acısı durumda bulunan Timur Paşa Tabyası'nın kentte bulunan 46 tabyadan bir tanesi olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden tarihi tabyalara gereken hassasiyeti göstererek, Kars turizmine kazandırılmasını istediler.

Timur Paşa Tabyası'na biran evvel sahip çıkılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta 46 tabya var. Bunlardan birkaç tanesi koruma altına alınmış. Diğerleri ise kaderleriyle baş başa bırakılmış. Hemen hemen hepsi yıkılmış, ya da yıkılmak üzere, yetkililer bunlara neden sahip çıkmıyor. Anlamış değiliz, oysa bu tabyalara sahip çıkılarak Kars turizmine kazandırılabilir. Yazık, çok yazık gözler önünde tarihi tabyalar yok oluyor. Buna Kültür Müdürlüğü yetkilileri ise duyarsız kalıyor" diye konuştular.

Çevrede büyükbaş hayvanlarını otlatan çobanların hayvanları, geceleri Timur Paşa Tabyası'nda barınıyor. İçerisi tamamen hayvan gübresi ile dolu olan tabya, yetkilerden kendisine sahip çıkılmasını bekliyor.

Kültür ve Turizmi Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Timur Paşa Tabyası, kısa sürede sahip çıkılmadığı takdirde diğer tabyalar gibi yıkılarak yok olacak.

(IÇ-AT-Y)



18.08.2017 13:20:53 TSI

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