ayseri çiftçisinin sorunları Bakanlıkta

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve çiftçilerin sorunlarının iletildiği 8 maddelik talep, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya iletildi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet erkek, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan'ın imzaladığı ve Kayserili çiftçilerin sıkıntılarının anlatıldığı 8 maddelik talep, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ziyaret edilerek iletildi.

Kayseri Ziraat Odaları İl koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve Ziraat Odaları Başkanlarının ziyaret sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya ilettikleri sorunlar ve talepler şu şekilde:

"Sayın Bakanım bildiğiniz gibi geçen yıl güz döneminden beri ilimizde bir kuraklık vardır. Bu kuraklık bahar ayında da kendini göstermiştir. Bundan dolayı özellikle kıraç bölgelerimizde %40-50 oranlarında bir verim kaybı söz konusu olmuştur. Tabiki bu zararlarımız Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin tutmuş olduğu hasar tespit çalışmalarında da mevcuttur. Raporlar Tarım Bakanlığına ihbar olarak icmalleri ile birlikte gönderilmiştir. Geçen yılda ilimizde yaşanan verim kaybı ve dolu zararından dolayı çiftçilerimizin Tarım Krediye ve Ziraat Bankasına olan borçları %8 faizle ertelenmişti. Sayın Bakanım ertelenen borçlar bazen iki yıl üç yıl olabiliyor. Bu yılda muhtemelen borçlar ertelenir. Çiftçi bu borçlarını ödeyemez duruma gelir. Sayın Bakanım borç ertelemenin yerine çiftçiye nakit para, tohumluk buğday veya 2018 de uygulamaya girecek yarısı devletten yarısı çiftçiden mazot parası uygulaması bu yıl yapılabilir. Şayet bu taleplerimiz olmayacak olursa çiftçilerimizin geriye dönük 2-3 yıllık ertelenen faizli borçlarının faizlerinin silinerek faizsiz olarak anaparasının 5 yıla yayılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca 30.08.2017 tarihi çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan borçlarını ödemenin son tarihidir. Bu nedenle ivedi bir şekilde bu konuya çözüm getirilmesi gerekmektedir. Çiftçimiz ancak bu şekilde mevcut dönem için rahatlar. Yoksa çiftçi güzün tarlasını ekemez duruma gelir. Sayın Bakanım bu sorunların çözülmesi için yardımınıza ihtiyacımız vardır. Bunun dışında Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırmış olduğu kredilerin faiz oranları arasında farklılıklar olduğu bunun telafi edilmesi ve tarımsal desteklerin Tarım Kredi üzerinden yapılması halinde doğrudan sadece çiftçilere destek sağlanabilir.

"Sayın Bakanım ilimizde bölgesel havza bazlı destekleme kapsamına geçilmiştir. Bizim ilimizde de bu kapsamda Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Yem Bitkileri, Nohut, Mercimek, Aspir mevcuttur. Oysa ilimizde Türkiye'de en çok üretilen Kabak Çekirdeği, Ayçekirdeği ve Şeker Pancarı bu kapsamda bulunmamaktadır. Bu ürünlerinde havza bazlı destek kapsamına alınmasını istiyoruz. Bu üç ürünü Çiftçi Kayıt Sistemine yazamıyoruz ve mazot gübre desteği alamıyoruz.

"Sayın Bakanım İPARD projesi yanı başımızdaki illerde yıllardır devam ediyor. Bundan dolayı o iller daha fazla destekli hayvancılık projelerinden yararlanıyorlar. İlimiz bu desteklerden yararlanamıyor. Buradaki kriter nedir onu da bilmiyoruz. Oysa Konya, Ankara, Bursa gibi ilimize eşdeğer illerde bu projeler uygulanıyor. Bu projenin ilimizde uygulanması halinde hayvancılık yatırımları daha da artacak, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır.

"Sayın Bakanım bazı üreticilerimiz Kayseri'den Yozgat ve Adana Et ve Süt Kurumuna hayvanları kestirmeye götürüyorlar. İlimize Et ve Süt Kombinasının açılması daha iyi olacağı kanaatindeyiz.

"Sayın Bakanım Türkiye'de mısır şurubu ve tatlandırıcıların kotaları günden güne artmaktadır. Ortada denetim yapan şeker kurumu gibi bir kurum olmadığı için kuruma atama yapılamadı için denetimsizlikten dolayı şeker sektörü günden güne sıkıntılı hale gelmektedir. Bunun sonucu bölgemizde bulunan 15.000 pancar çiftçisini sıkıntılı günler beklemektedir. Bu konuların daha düzenli hale gelmesi için pancar çiftçisini ve şeker sektörünü koruyacak denetim mekanizmasının oluşturulması çiftçi açısından daha iyi olacağı kanaatindeyiz.

"Sayın Bakanım tarım sigortaları bölge müdürlüğü ilimizde bulunmamaktadır. İlimize TARSİM Bölge Müdürlüğünün açılması halinde çiftçilerimiz daha iyi hizmet alacaklardır. Aynı zamanda tarım sigortalarındaki düzenlemelerin bütün ürünleri kapsayacak şekilde mahalle düzeyine indirilmesi halinde çiftçilerimizin sigorta yaptırmaları için bir avantaj vermektedir. Şimdiki uygulama ilçe bazında uygulanmaktadır. Bundan dolayı çiftçilerimizin çoğunluğu sigorta yaptırmamaktadır. Zaten sigorta primlerinin yarısını devletimiz yarısını çiftçiler karşılamaktadır.

"Sayın Bakanım ilimizin çeşitli ilçelerinde arazi toplulaştırmaları Tarım Bakanlığımız tarafından devam etmektedir. Toplulaştırma işini yapan müteahhitler çiftçimizin talepleri doğrultusunda işlerini zamanında yapıp teslim edememektedir. Toplulaştırma yapılan yerlerdeki arazi yollarımız düzgün yapılmamaktadır.Bu işlerin yerelden Tarım İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilmesi daha verimli olacağı kanaatindeyiz.

"Sayın Bakanım bizler çiftçiler olarak kendi kurumumuz olan Tarım Kredi Koop. her zaman tercih etmekteyiz. Bende aynı zamanda Tarım Kredi Koop. Bölge Başkanlığını yürütmekteyim. Tarım Kredi Koop. Şirketi olan GÜBRETAŞ her zaman piyasanın üzerinde gübre satmaktadır. Biz bunu bir türlü özel sektör ile aynı seviyeye getiremedik. Her gelen Genel Müdür bu iş çözülecek demesine rağmen bir türlü çözemediler.Biz bu konuda da yardımlarınızı bekliyoruz.

Sayın Bakanım Hükümetimizin, Devletimizin çiftçiye verdiği destekler gününde ödenmektedir. Bizler bu destekler konusunda, ödemeler konusunda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve sizlere teşekkür ederiz. Mevcut yazımızdaki sıkıntılar her zaman olmayan sıkıntılardır. Bu sıkıntıları dönem dönem yaşamaktayız. Sayın Bakanım bu konuda yardımlarınızı bekleriz."

18.08.2017 13:22:56 TSI

