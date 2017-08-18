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Milletvekili Külünk Durankaya'yı ziyaret etti

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:21
Milletvekili Külünk Durankaya'yı ziyaret etti
Milletvekili Külünk Durankaya'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Hakkari'nin Durankaya beldesini ziyaret etti.
İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Önder Hakkari Şube Başkanı Aydın Çallı, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin'i ziyaret ettiler. Başkan Keskin ile beldenin sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Külünk ve beraberindekiler, daha sonra belde sakinlerinin evlerine konuk oldular.
Başkan Keskin, beldelerini ziyaret ederek halkın evine konuk olan Milletvekili Külünk, Başkan Vekili Epcim ve beraberindekilere belde halkı adına teşekkür etti.
Belde sakinleri ile yakında ilgilenen Külünk ve Epcim, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(FT-MSA-Y)

18.08.2017 13:23:11 TSI
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