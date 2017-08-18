Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.G.(34), G.G.(25), U.K.(22) ve M.K.(30) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların yapılan üst araması ve ev aramalarında 2.15 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 0,41 gram gelen uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, daralı ağırlığı 0.10 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinioid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 10 adet 6x35 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirilmişti.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 4 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
(AÖ-Y)
18.08.2017 13:28:23 TSI
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