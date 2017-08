YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doğayı korumak için sınır ötesi işbirliği

Doğayı korumak için sınır ötesi işbirliği



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığını yaptığı Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB), "Doğayı Korumak için Atık Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında Bulgaristan Haskovo'da proje ortakları Macarova Belediyesi ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan "Doğayı Korumak için Atık Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında EDİKAB üyesi Edirne Belediyesi Başkan Vekilli EDİKAB Danışmanı Mahmut Keskin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Havsa Belediye Başkan Vekili Ahmet Tufan Baş, Proje Koordinatörleri Ebru Erolu Karaca, Olcay Ayluayan ve ilçe belediyelerinden Serkan Çibik, Ali Rıza Şensoy, Kayhan Ateş, Mustafa Can ile Aybatur Yurk, Bulgaristan'ın Haskovo Kenti'nde gerçekleşen projenin ilk faaliyeti olan basın toplantısına katıldı.

Haskovo Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Macarovo Belediyesi Proje Koordinatörü İvan Semerciev, EDİKAB üyelerini Bulgaristan'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sınır ötesi projelerin daha iyi bir yaşam kurmak için önemli olduğuna dikkat çeken Semerciev, "İki ülke arasında gerçekleştireceğimiz bu proje ile de bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Projemiz daha çok başında. Projenin genel amacı dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. AB işbirliğinde gerçekleştirilecek bu projenin öncelikli alanı çevrenin korunması, doğal kaynakların istikrarlı kullanılması ve kapasitenin geliştirilmesi. Projenin devam süresi 24 ay. 20 Mart 2019 tarihinde projemiz sonuca ulaşacak. Her iki bölgede bulunan katıkların ayrışması, taşınması ve en etkin şekilde toplanması için makine tedarik edilecek" dedi.



"Çocuklarımıza daha temiz bir çevre"

EDİKAB Üyesi İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Geçmiş ise, "EDİKAB ve Macarovo Belediyesinin geliştirdiği bu proje her iki ülkeyi de birbirine daha iyi yakınlaştıracak. Aynı zamanda da dedelerimizden ve babalarımızdan bize miras olarak kalan çevreyi çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre olarak bırakma sorumluluğunu da yerine getirmiş olacağız. Bu proje başarıya ulaşacaktır" ifadelerini yer verdi.

Projenin ortağı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Havsa Belediye Başkan Vekili Ahmet Tufan Baş, "Beni en çok heyecanlandıran yönü ise sosyal yönünün olması. Projenin başarıya ulaşacağına eminim" dedi.



Öğrencilere çevre eğitimi

Bulgaristan'ın Macarovo Belediyesi liderliğinde ve Edirne Katı Atık Yönetim Birliği'nin ortaklığında yürütülmekte olan projenin amacı hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ebru Erolu Karaca, "Sınırötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için Macarovo ve Edirne'de toplanan katı atıkların ayrışması, taşınması ve en etkin şekilde toplanması için makine donanımı tedarik edilerek, eğitimler gerçekleştirilecektir. 24 ay sürecek olan proje kapsamında EDİKAB'a 3 adet iş makinesi (1 adet nokta dönüşlü yükleyici, 1 adet backhoe loader, 1 adet traktör) alınacak. Macarovo'ya katı atıkların toplanması için 1 adet çöp kamyonu, 1 adet sokak temizlik aracı, 100 adet ayrıştırma konteynırı temin edilecek. Edirne'de 150 öğrenciye 10 gün eğitim verilmesi, Macarova'da atıkların ayrı toplanmasına yönelik 30 tane eğitim düzenlenecek. Edirne'de ve Macarovo'da bilgilendirmeler ve basın toplantılarının düzenleneceği bu projenin toplam bütçesi ise 364 bin 291 euro. Edirne Katı Atık Birliği'nin gerçekleştireceği faaliyetler için ayrılan bütçe 186 bin 46 euro'dur" ifadelerini kaydetti.

(KU-MK-Y)



18.08.2017 13:34:35 TSI

NNNN