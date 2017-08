YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne'nin akciğerleri yeniden hizmete açıldı

EDİRNE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sembolik bir ücretle 29 yıllığına Edirne Belediyesine tahsis edilen Edirne Kent Ormanı İzzet Arseven Mesire alanında, sosyal tesisler hizmete açıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve il protokolünün katılımıyla basınla buluşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, kent ormanının belediyeye tahsisleri ile ilgili teşekkür etti. Kahvaltı evi ve sosyal tesislerin bugün itibariyle hizmete açıldığını dile getiren belediye başkanı Gürkan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Motosiklet Festivali'ne de Kent Ormanı'ndan ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.



"Meriç'ten gelen taşkınlarla adeta tarumar oluyordu"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Uzun bir aradan sonra Edirne'nin akciğerleri sayılan, Edirnelilerin çok aşina olduğu ama doğal şartlar nedeniyle doğal afetler nedeniyle uzunca bir süredir kullanılamayan Söğütlük Kent Ormanı İzzet Arseven mesire alanının yeniden hizmete açılmasını gerçekleştiriyoruz. Bir yıl önce Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'ndan talep etmiştik. Çünkü söğütlük her taşkında, Meriç'ten gelen taşkınlarla adeta tarumar oluyordu. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü burasını toparlamaya çalışıyor ama üst üste gelen taşkınlar nedeniyle de sürekli hale getirilemiyordu. Nitekim geçen yıl sayın bakanımızdan Edirne ziyaretinde talep ettik. Dedik ki, 'Söğütlük İzzet Arseven mesire alanı belediye olarak bize devredin, biz Edirne halkına hizmete hazır hale getirelim.' Çünkü sonuçta bu alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin malları. Önemli olan halkın, milletin hizmetinde olması. Sağ olsun sayın bakanımız da uygun gördüler, 29 yıllığına hem Söğütlük Kent Ormanı'nı hem de İzzet Arseven mesire alanını bize çok sembolik, yıllık 5 bin TL gibi bir bedelle, o da yasa gereği ücretsiz tahsis edemedikleri için 29 yıllığına tahsis ettiler" ifadelerini kaydetti.



"Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz"

Gürkan, kent genelinde yaşanan taşkın ve su baskınları nedeniyle sette çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, "Tam hazırladık, hizmete açmayı düşünürken, bu sefer de taşkınlarla ilgili DSİ'nin çalışması başladı. Sette çalışmaları başladı. O çalışmalar sürerken burada herhangi bir şey yapmak mümkün değildi. O yüzden bir kez daha durduk. DSİ'de söğütlük bölgesindeki çalışmasını bitirdi. Bizde hazırlıklarımızı yaptık. Bugün itibariyle burada 4'üncü Uluslararası Motosiklet Festivali de başlayacak. O vesile ile bizde Edirne Belediyesi olarak buradaki Söğütlük Kent Ormanı'nı İzzet Arseven mesire alanındaki kahvaltı evimizi hizmete alalım dedik. Aslında bu bir açılış değil, sadece bir hizmete alma ama sizin aracılığınız ile kamuoyu da duymuş olsun istedik. Edirnelilerin gelmeyi çok sevdiği, alışık olduğu bir yer burası. Şu anda halen birçok eksiği var. Ama halkımızdan anlayış bekliyoruz. Süreç içerisinde zaman içerisinde yavaş bütün bu eksikler tamamlanacak. Daha güzel, daha konforlu, daha rahat edebilecekleri bir yer haline gelecek. Edirne Valimiz ile birlikte sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Edirne'nin en güzel yerlerinden birisi"

Edirne Valisi Günay Özdemir de "Gerçekten Edirne'de hemen hemen belirli bir yaşın üzerindeki insanlarla konuştuğumuzda söğütlükten çok güzel bir şekilde bahsederler. Ve hemen hemen her gencin, her orta yaşlımızın söğütlükte çok güzel anıları var. Ben burada bir piknik alanından tutun da genel anlamda sosyal bir yaşam merkezi olduğundan bahsederler. Ve bunu da özlemler bahsediyorlardı. Tabi geçen yıllarda burası bir şekilde işletmeye açılmış ama Edirne Belediye Başkanımızın söylediği gibi bu taşkınlar nedeniyle belirli bir dönem ara verildi. Ben inanıyorum ki bundan sonra Edirne halkı buraya çok daha fazla bir şekilde sahip çıkacak. Çünkü Edirne halkı buranın eski günlerini yaşaması için bir özlem içerisindeydi. Ben o özlemini de gidereceğine inanıyorum. Çünkü burası o kadar güzel bir yer ki Edirne'nin en güzel yerlerinden birisi. Edirne halkı da bu konuda bu güzelliğin son dönemde iyi değerlendirilmemesinden çok üzüntü duyuyordu. Ben bütün Edirne halkının istediğinin yerine getirilmesinde gayret gösteren başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Edirne halkının özlediği hizmeti vermeye devam ederler" diye konuştu.

