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Büyükşehir Kültür Merkezi öğrencileri yeteneklerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İl genelinde faaliyet gösteren 27 Kültür Merkezinde eğitim gören çocuk ve yetişkin kursiyerlerinin yaptıkları çalışmalar, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

2017 yaz etkinlikleri kapsamında Resim, Drama, Alevle Cam İşleme, Sanatsal Tasarım ve Bilim Deney Evi Kulübünde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca yapmış olduğu eserler sergilendi.

Sergiye Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde eğitim gören kursiyerler ve veliler kendilerine sunulan imkanlardan son derece memnun olduklarını belirterek Kültür Merkezleri'ni hizmete sunarak iyi bir eğitim almalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Yılsonu sergisi 19 Ağustos Cumartesi akşamına kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri günün ikinci etkinliğinde Şükran Güngör ve Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi.

Drama Kulübü öğrencilerinin "Tiyatro Gecesi" etkinliğine Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, veliler, vatandaşlar ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 17 ilçede faaliyet gösteren Kültür Merkezi Drama Kulübü öğrencileri, 7 Güldürü adı altında Apartman Toplantısı, Damat Evi Naz Evi, Paspas, Hasta Ziyareti, İki Adam, Karın Ağrısı, Yüzsüz Komşu adlı oyunları sergiledi. Öğrencilerin yetenekleri ilgiyle izlendi, oyun sonunda Başkan Vekili Karakoz, emeği geçenlere çiçek hediye etti.

(MB-Y)



18.08.2017 13:42:36 TSI

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