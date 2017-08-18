YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey sosyal tesis'inde yeniden hayata tutundu

Şahinbey sosyal tesis'inde yeniden hayata tutundu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te doğuştan el ve ayakları tutmayan, yüzde 85 bedensel engeli bulunan 18 yaşındaki Özge Şimşekaradığı şifayı Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde buldu.

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesisleri sportif faaliyetlerle insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bir çok imkanı bir arada sunuyor. Doğuştan el ve ayakları tutmayan, yüzde 85 bedensel engeli bulunan 18 yaşındaki Özge Şimşek, doktor tavsiyesiyle, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Adil Özberk Sosyal Tesis 'inde 4 yıldır sürdürdüğü egzersiz hareketleri sayesinde desteksiz yürüyebilir hale gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kendi başına yürüyebiliyor

Doğuştan el ve ayakları tutmayan Özge Şimşek, ailesinin tavsiyesi üzerine Şahinbey Belediyesi bünyesindeki Adil Özbek Spor Kompleksinde 4 yıl önce sporla tanıştı. Burada egzersiz hareketleri yapan ve böylelikle kas gelişimine katkı sağlayan genç kız, anne ve babasının yardımıyla geldiği spor salonunda artık desteksiz yürüyebiliyor.

Şahinbey Belediyesi'nin kendisine sunduğu imkanladaha sosyal bir insan haline geldiğini ve yeni bir hayatın kapılarını araladığını belirten Özge Şimşek, "Buraya gelmeden önce hiç yürüyemiyordum. Desteksiz dışarı dahi çıkamıyorum ancak spora başladıktan sonra yürümeye başladım. Artık desteksiz yürüyebiliyorum. Spora devam ederek hayatımı daha iyi yerlere getireceğim" dedi.

Umudum yoktu ama

Özge Şimşek'in annesi Hatice Şimşek kızının kendi başına yürüye bilmesi ile ilgili hiç umudunun olmadığını belirterek "Doktorlar kızımın sürekli yürümesini ve spor yapmasını istedi. O yüzden buraya geldik. 4 yıldır devam ediyoruz. Kızıma 'boşuna gidiyorsun' diyordum. Ancak baktım ki artık yürüyebiliyor. Bunun için çok mutluyum. Artık kaslarında yumuşama var. Burada yaptığı sporun çok etkisi oldu" diye konuştu.

(LO-



18.08.2017 13:44:24 TSI

NNNN

