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Milli takım kalesi Şahinbey'e emanet



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Milli Takım kampına damga vurdu. Yıllardır Ampute Futbol Takımı Kalesini koruyan Fatih Karakuş formuyla göz doldururken, Şahinbey'in yeni transferleri de kampın öne çıkan isimleri oldu.

Ampute Futbol Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ampute Futbol Milli Takım Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı 13-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kocaeli'nde Hotel The Green Park Kartepe'de başladı.

Şahinbey'den 6 isim kampta

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Kaleci Fatih Karakuş, Kaleci Antrenörü Okkaş Böke, yeni transferlerimiz Rahmi Özcan, Fatih Şentürk,Feyyaz Gözüaçık ve Alican Kuruyamaç 13 Ağustos 2017 tarihlerinde başlayan kampa katıldılar.Sporcular, kampta 01-10 Ekim 2017 tarihleri arası İstanbul'da yapılacak olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 23 Ağustos 2017 sona erecek kamp sonrasında Karakuş ve Kaleci Antrenörü Böke, şampiyonaya katılacak.

Gurur duyuyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Milli Takım Kadrosuna Şahinbey'den 5 sporcu 1 antrenörün çağrılmasından dolayı guru duyduğunu belirterek "Aynı zamanda Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı kalecimiz olan Fatih Karakuş ve Kaleci Antrenörümüz Okkaş Böke'in Milli Takım kampına çağrılması bizleri çok mutlu etti. Kulüp olarak sporcumuz Fatih Karakuş ve Okkaş Böke yeni Transferlerimiz Rahmi Özcan,Fatih Şentürk,Feyyaz Gözüaçık ve Alican Kuruyamaç Milli Takım düzeyinde de başarılı olacağına ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Ampute Milli Takımımıza başarılı bir kamp dönemi geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

(LO-LO-Y)



18.08.2017 13:44:40 TSI

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