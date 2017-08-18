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Kilis Zeytinyağı marka haline getiriliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında Kilis Zeytinyağının marka haline getirilmesiyle ilgili toplantı yapıldı.

Vali Tekinarslan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda zeytinyağı imalatçılarıyla bir araya geldi.

Kilis'teki, zeytinyağı imalatıyla ilgili faaliyet yürüten işletmecilerle görüşen Vali Tekinarslan, Kilis Zeytinyağının marka haline gelebilmesi ile ilgili neler yapılabileceği konusunda görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinyağı fabrikalarının üretimde karşılaştıkları sorunlarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Vali Tekinarslan, bu sorunların yasal mevzuat çerçevesinde çözümlenmesi için çalışmaların başlatıldığını, bu konuda sanayici ve kurumların ortak bir çalışma etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Üreticiler, zeytin üreticilerinin sorunlarının da masaya yatırıldığı toplantı da üretilen zeytinyağının sadece zeytinyağı adı ile değil, özel bir adla aranan bir ürün haline getirilip piyasaya sürülmesinin önemine dikkat çektiler.

Üreticiler, Organik Zeytinyağına büyük talep olduğu dile getirerek, talebe yetişecek üretim olmadığından sipariş alınamadığı kaydettiler.

(MAD-LO-Y)



18.08.2017 13:48:05 TSI

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