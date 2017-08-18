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Hayvan pazarında hem denetim hem de eğitim

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:51
Hayvan pazarında hem denetim hem de eğitim
Hayvan pazarında hem denetim hem de eğitim

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarları da hareketlendi. Kurbanlık hayvan sevkiyatlarının ve hayvan pazarının hareketlenmesi ile birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bir taraftan pazarı denetlerken diğer taraftan kurbanlık hayvan alacak kişilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcıları Naci Gün ve Saadettin Taşkesen başkanlığındaki ekipler hayvan pazarında denetim çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda pazara hayvan bakmak amacıyla gelen vatandaşları da bilgilendiriyor. Erzincan Ticaret Borsasına pasaportu ve küpesi olmayan hayvan girişine izin vermeyen ekipler, denetimlerin bayrama kadar aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik hazırlanan Kurban Rehberini de pazara gelen vatandaşlara dağıtan ekipler, vatandaşların sorularına da cevap veriyor. Halka dağıtılan Kurban Rehberinde Kurbanın Anlamı, Kurban Edilebilen Hayvanlar, Kurbanlıkların Yaşları ve Yaş Tayini, Kurbanlık Hayvanların Sevki, Kurbanlıkların Bakım ve Beslenmesi, Kesim, Yüzme Parçalama Muayene ve Kontrol, Etlerin Dinlendirilmesi gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgiler bulunuyor.
(FG-AT-Y)

18.08.2017 13:53:49 TSI
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