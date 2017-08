YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Babalar, 'Çocuk icrasının' kaldırılması için her kapıyı çalıyor

Babalar, 'Çocuk icrasının' kaldırılması için her kapıyı çalıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık ve dernek üyeleri Türkiye'de kanayan yara olarak nitelendirilen çocuk icrasının kalkması için her kapıyı çalıyor.

Çocuk İcrasını ortadan kaldıracak yasa tasarısı şu günlerde görüşülürken Dernek Başkanı Işık, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir görüşme yaptı. İcra tutanaklarında malın cinsi olarak çocuk ibaresinin yer almasının büyük bir ayıp olduğunu belirten Işık, Adalet bakanlığında yaptığı görüşmelerde babaların yaşadıklarını sorunları anlattı.

Görüşmenin verimli olduğunu belirten Işık, açıklamasında şunları söyledi:

''İcra İflas kanunundan bu yana çocukların haciz edildiği güzel ülkemizde 2 yıldır etkin bir şekilde Niğde de kurmuş olduğumuz Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları derneğinin resmi makamlara yüzlerce kez başvurmamızın sonucunda devlet büyüklerimiz tarafından sorunlarımız dinlenmiş boşanma sonrası tarafların ve özellikle çocukların mağduriyetine odaklı farkındalık yaratılmıştır. bu farkındalık kapsamında Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi çocuk teslimi konulu kitapçık yayınlamış akabinde çocuk icrasının sonlanması ve çocuk teslimlerinin daha insancıl bir hale gelmesi için kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısının yayınlanmasının ardından Derneğimiz olarak bizde Çocuk İcrasının ortadan kalkmasına vesile olacak kanun tasarısına fikirlerimizi beyan etmek üzere Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Bey ile bir görüşme yaptık. Görüşmelerimiz neticesinde boşanma sonrası ebeveynlerin ve özellikle çocukların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdik. Çocuk icrası ayıbının 21.yüzyıla yakışmayan bir uygulama olduğunu çocuk teslim noktalarının daha insani bir uygulama olacağını, velayetin bir mal gibi paylaşımı neticesi bu durumların meydana geldiğini oysa velayetin sahibinin Devletimizin olması gerektiğini ve kamu düzenini ilgilendiren velayet kavramının tek çözümünün ortak velayet olacağını dile getirdik. İcra Tutanaklarında bir eşya gibi Alacaklı, borçlu ve Malın Cinsi, 'Çocuk teslimi' kavramlarının tarihe karışacağından umutluyuz."

Yeni Tasarı yasalaştığı gün çocukların yüzlerinin güleceği bayram havası yaşanacağını ifade eden Işık, "Mevcut uygulamada sadece parası olan ebeveynlerinin çocuklarını görme hakkının olması, parası olmayan ebeveynin ise anne/baba'lık yapmaya hakkı olmadığı bir uygulamadır. Ancak Yeni Tasarı yasalaştığı gün çocukların yüzlerinin güleceği bayram havasının yaşanacağını düşünmekteyiz çünkü artık parası olmayan insanlarda çocukları ile vakit geçirebilecektir. İnsanlar boşanma neticesinde tek taraflı velayet, süresiz nafaka,6284,çocuk icrası gibi birçok mağduriyet ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni yasa tasarısı sadece çocuk icrasına yönelik olsa bile Devletimizin yaşadığımız mağduriyetlere attığı bir adım olarak görmekteyiz. Yeni yasaya göre çocuğunu göstermeye imtina eden, zorluk çıkaran, darp ve cebire başvuran velayet sahibine ağır yaptırımlar gelerek sürekli tekrar eden bu davranışlar velayet değişmesi ile neticelenecek. Bizler Dernek olarak her zaman dediğimiz gibi unutmayın 'çocuk susar siz susmayın' diyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceği olduğu bilinci içerisinde anne ve babaları eşit şekilde icra marifeti olmadan sağlıklı bir birey olarak yetişene kadar kararlılık ile mücadelemize devam edeceğiz. Mağdur Hakları Daire Başkanımız Muhittin Beyin nezaketinden ve çocuk teslimi gibi hassas bir konuda yaptığı özverili çalışmalarından dolayı tüm icralık çocuklar adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.-

(YE-SK)



18.08.2017 13:56:59 TSI

NNNN