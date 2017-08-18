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Niğde Belediye Başkanı, çalışmaları yakından takip ediyor



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, şehrin çehresini değiştirecek ve şehre çağ atlatacak projeleri hayata geçirirken çalışmaları da yakından takip ederek yerinde inceliyor.

Bu kapsamda Akdoğan Hal Kompleksi, Yeni Sanayi Sitesi, Kızılca Deresi, Kentsel Dönüşüm, Özbelde Spor Tesisi ve restorasyonu devam eden Ermeni ve Rum Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Akdoğan, Rum Kilisesi'nde eline küreği alarak yapılan istinat duvarına harç koydu.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan kentte yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla sürdürdüğü teknik inceleme gezilerine devam ediyor. Akdoğan bu kapsamda çoğu bitme aşamasına gelen projeler hakkında Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Akdoğan yaptığı inceleme sırasında sebze meyve halinin Hıdırlık mevkii'ne taşınacağını ve böylece Niğde'nin modern bir hal' e kavuşacağını vurguladı. Akdoğan, Eski fidanlık olan alana ise bölgesine örnek olacak 360 dükkanlı Sanayi Sitesi yapıldığını ve inşaatın hızla devam ettiğini kaydetti. Efendibey kentsel Dönüşüm projesinde de incelemelerde bulunan Akdoğan projenin tamamlanmasıyla şehrin çehresinin tamamen değişeceğini ve sosyal alanları, bulvarları, yolları ve konutlarıyla Türkiye'de örnek olacak kentsel dönüşüm projelerinden olacağının altını çizdi.

Başkan Akdoğan Eline Küreği Alarak Duvar Ördü

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kızılca Deresi'nde yaptığı incelemede Islah projesinin tamamlandığında vatandaşın şikayetinin sona ereceğini ve derenin güzergahının estetik bir görünüme kavuşacağını da anlattı. Restorasyonu devam eden Ermeni ve Rum Kilisesi'nde çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Akdoğan eline küreği alarak personelle birlikte duvar ördü.

Devam eden belediye yatırımlarının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı Akdoğan, ''Belediye olarak şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri kazandırabilmek ve vatandaşımızın hak ettiği kalitede hizmet üretmek için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Gerek yol çalışmalarımız gerekse şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerimiz Niğde'mizi geliştirme ve değiştirme adına yaptığımız çalışmalardır'' dedi.

(YE-SK)



18.08.2017 14:02:40 TSI

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