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Minik Yunus Emre gözyaşlarıyla uğurlandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:00
Minik Yunus Emre gözyaşlarıyla uğurlandı
Minik Yunus Emre gözyaşlarıyla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve vefat eden minik Yunus Emre (2), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Lokman Güney'in oğlu Yunus Emre Güney, ishale bağlı geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Güney, "Oğlum vefat etmeden bir gün önce dedesiyle oyunlar oynadı, sapasağlamdı. Sadece 3-4 günlük bir ishali vardı. Evden fenalaştığı haberi gelince hastaneye kaldırdı. Her şey bir anda gelişti, önce dudakları sonra parmak uçları morarmaya başladı ve kaybettik" dedi.
Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan minik Yunus Emre'nin dedesi ise, "Düğünü olan davetiye verir, düğüne gelenlerde hediye getirirler. Düğün sahibine bugün bu yavrumuzun cenazesine iştirak eden siz kardeşlerimiz de dualarınızla fatihalarınızla hediye getirmiş oluyorsunuz. Mahşerde anne ve babasını karşıladığı zaman bugün buradaki dua hediye getirenleri de karşılayacaktır. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Minik Yunus Emre, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
(DMA-AT-Y)

18.08.2017 14:03:03 TSI
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