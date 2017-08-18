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Otoyolda hedef 2018 olarak belirlendi

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:01
Otoyolda hedef 2018 olarak belirlendi
Otoyolda hedef 2018 olarak belirlendi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin ve Düzce Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan Düzce Merkez-TEM bağlantı yolunun hızla tamamlanabilmesi için yüklenici firmanın ikmal ihalesi 2018 yılında yapılacak. Bu arada bölgede imar planları ile alan içindeki kamulaştırma çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.
Düzce Belediyesi Otoban projesi için Kervan kavşağından TEM bağlantısına kadar olan 3 bin 600 metrelik hatta planlama çalışmalarını tamamladı. TEM Bağlantısı için Kervan kavşağından otobana kadar, Selahattin Olcar köprüsünü de içine alan bölümdeki yapım işleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ve Düzce belediyesi şehirlerarası terminalinin Otoyol (TEM) bağlantısı için bölge sınırları içinde bulunan Sinirci köyü için hazırlanan ilave imar planı onaylanmıştı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yaklaşık bir yıldır yoğun temaslarla takip ettiği otoban kavşağının yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü de projenin hayata geçirilmesi için gerekli onayları verdi ve bağlantı yolunun yapım aşamasına geçildi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü otoban bağlantı yolunun hızla tamamlanması için yüklenici firmanın ikmal ihalesini de 2018 yılında yapacak.
(TT-RFK-Y)

18.08.2017 14:03:55 TSI
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