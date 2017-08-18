YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversiteli öğrenci kaybolan kedisini bulana ödül verecek

Üniversiteli öğrenci kaybolan kedisini bulana ödül verecek



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan Atakan Küpçü, kaybolan Van kedisi Çakıl için para ödülü koydu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayındırlık Konutları'nda 13 Ağutos Pazar günü kaybolan Van kedisi cinsi kedisini günlerdir sokaklarda arayan Atakan Küpçü, kedisini bulan kişinin ödüllendirileceğini söyledi. Kaybolan kedisi için el ilanları bastıran Atakan Küpçü, ilanları sokaklara yapıştırıp sosyal medya aracılığıyla da herkese ulaşmaya çalıştı. Kedinin sahibi Atakan Küpçü, "Kedimiz 13.08.2017 Pazar gününden beri kayıp. Camdan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Her yere ilan verdik. Lütfen iyi kötü bir haber alırsanız, görürseniz bize ulaşın. Bulan kişiyi ödüllendireceğimizden şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

Atakan Küpçü, Çakıl ismindeki kedisini bulan veya gören kişilerin 0536 692 7551 numaralı telefonla irtibata geçebileceklerini belirtti.

(MG-RFK-Y)



18.08.2017 14:07:27 TSI

NNNN

