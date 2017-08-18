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Develi'de uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi Sosyal Hizmetler Merkezinde Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Savcı Selim Şerif, Garnizon Komutanı Mustafa Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak İlçe Emniyet Müdürü, Kurum ve Okul Müdürleri katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Devletimizin, Hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın ve Kayseri Valiliğimizin uyuşturucu tacirlerine karşı etkin mücadele eylem plan ve programı doğrultusunda Develimizde de seferberlik düzeyinde mücadele ederek onlara göz açtırmayacağız. Toplantımızda huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını bozabilecek muhtemel konuları değerlendirdik" dedi.

Kaymakam Murat Duru, toplantıda alınan kararları şöyle sıraladı:

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri, uyuşturucu tacirleri ile etkin mücadele, okul önlerinde ve çevrelerinde alınacak tedbirleri, öğrencilerimizin taşıma güvenliği kapsamında okul servis araçlarının teknik ve yeterlilik yönünden denetim ile sürdürebilirliği, öğrenci taşıma servislerinde meydana gelen aksaklıklar, okullarımız bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerin gıda ve genel denetimleri ile alınması gereken tedbirler, konuyla ilgili 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulayacağımız projeler, Develi'mizde farkındalık oluşturmak için geniş katılımlı toplantılar yapılması, Müftülüğümüz Cuma vaazlarında konuyla ilgili olarak insanımız bilgilendirmeleri."

(SK)



18.08.2017 14:10:32 TSI

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