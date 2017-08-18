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İpekyolu Belediyesinden park yapımı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:12
İpekyolu Belediyesinden park yapımı
İpekyolu Belediyesinden park yapımı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapımına başlanan parklarda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kısa bir süre önce yapımına başlanan Mithat Bey ve Selimbey mahallelerindeki parklarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mithat Bey Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Şehit Ahmet Çam adı verilecek parkta; uçak konseptli çocuk oyun parkı, tüm yaş gruplarının faydalanabileceği çok amaçlı kafe, muhtarlık ofisi, mescit, bisiklet, bağlama ve engelli araç şarj istasyonu, süs havuzu, ışıklı ferforjeler, fitness, yürüyüş parkuru, gölgelikler ve güçlü bir bitki florası bulunacak.
Selimbey Mahallesi'nde ise çocuklar için zengin bir oyun grubu içeren parkın peyzaj çalışmalarına başlandı. Bu iki parkın yanı sıra şehir stadyumunun arkasındaki alana yapılacak parkın da altyapı çalışmalarına başlandı.
Belediye ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarıyla parkların eylül ayı içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.
(MSA-Y)

18.08.2017 14:14:27 TSI
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