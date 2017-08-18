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Fatsa MYO, denizcilik alanında örnek olmayı hedefliyor



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Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu(MYO) sahip olduğu tesis ve laboratuvarlarla alanında örnek bir eğitim kurumu olmayı hedefliyor.

ODÜ denizcilik eğitiminde gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları (STCW) kapsamında her geçen gün gelişen uluslararası standardı yakalayan yeterli ve yetkin sayılı eğitim kurumları arasında yerini alıyor.

STCW sözleşmesinde belirtilen kalite standartları çerçevesinde Ordu Üniversitesi Rektörlüğü ve Fatsa Meslek Yüksekokulu iş birliği ile eğitim standartlarını karşılamak üzere Gemi Adamları Eğitim Sınav Yönergesi'nde minimum şartları belirtilen, denizde kişisel canlı kalabilme eğitim tesisi, yangın eğitim merkezi, ECDIS (Elektronik Harita Gösterim) laboratuvarı, sıvı yük elleçleme simülatörü laboratuvarı, makine dairesi simülatörü, elektrik ve elektronik laboratuvarı, termodinamik, hidrolik pnömatik laboratuvarı tesisleri kuruldu.

Sürekli yenilenme, değişim ve gelişim amacıyla devam edilen eğitim yolunda, uluslararası kriterlere sahip alt yapı, laboratuvar, donanım ve derslik gereksinimlerini karşılayarak yeniden yapılandırma çalışmalarımız sonuç vermeye başladığını söyleyen Ordu Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Fatsa Meslek Yüksekokulunda kurduğumuz tesis ve laboratuvarlarla nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymayı, uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik vermeyi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine fayda sağlamayı ve bilimsel alanda ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırmayı hedeflemekteyiz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptığı denetlemeleri sonucunda Fatsa Meslek Yüksekokulumuzda yeterlilik eğitimi vermeye yetkili kılınmamız ve bu eğitimi veren belirli üniversiteler arasında yer almamız kurumumuz adına kayda değer bir gelişmedir" dedi.

(AA-SLH-Y)



18.08.2017 14:15:53 TSI

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