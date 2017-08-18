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15 Temmuz tırı Kocaeli'de

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:15
15 Temmuz tırı Kocaeli'de
15 Temmuz tırı Kocaeli'de

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - 15 Temmuz'da yaşananların 3D sanal gerçeklik teknolojisiyle izlenebildiği, 360 Derece/Karanlık Gece tırı, pazar gününe kadar Kocaeli Fuarı'nda olacak.
"360 Derece/Karanlık Gece" tırı, Türkiye turundaki yolculuğunda Kocaeli'ne geldi. Türkiye genelinde tur yapan tırın 41. durağı Kocaeli oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen 360 derece sanal gerçeklik tırı üç gün boyunca Kocaeli Fuarında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tır, Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlandı ve yola çıktı. Türkiye genelinde 40 ili gezen tırın 41. durağı Kocaeli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen ekip ve sanal gerçeklik tırı pazar günü Kocaeli'nden ayrılacak.
Hain darbe girişimiyle ilgili görüntülerin saati saatine üç boyutlu ve harekete duyarlı şekilde hazırlandığı videolar, sanal gerçeklik gözlükleriyle ücretsiz izlenebiliyor. İzleyiciler, 3D teknolojisi sayesinde yürüyerek gidebildikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebiliyor.
(MG-RFK-Y)

18.08.2017 14:17:49 TSI
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