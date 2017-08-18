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400 kişilik kontenjana 2 bin 198 başvuru yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) bu yıl alınacak 400 öğrenci için 2 bin 198 başvuru yapıldı. Başvuru yapanlar arasında 155 millî sporcu da yer aldı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) özel yetenek sınavlarına rekor düzeyde başvuru yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine bin 821 erkek, 377 kadın ve 155 milli sporcu elektronik ortamda başvurdu. 4 ayrı bölüme toplam 400 kontenjanın ayrıldığı BESYO'da, milli sporcularla birlikte 2 bin 198 kişi özel yetenek sınavlarına katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek şahsen başvuru yapan adayların özel yetenek ve koordinasyon sınavları 15-19 Ağustos tarihleri arasında Bartın Üniversitesi BESYO Spor tesisleri ve Bartın Atatürk Stadında yapıldı. Özel yetenek sınavlarında adaylar ilk olarak futbol, basketbol, hentbol, voleybol, atletizm, güreş, karate, taekwondo, bocce, badminton, cimnastik, judo ve halk oyunları branşlarında sınava girdi. Bu sınavdan 50 puan ve üstü alanlar koordinasyon sınavında belirlenen parkurlardan geçerek mesafeyi en hızlı şekilde tamamlamak için ter döktü.

105 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı da olan yüksekokulda, sınavlarda başarılı olan adaylar 21 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracak.

Yetenek sınavlarının yapıldığı spor salonunda ziyarette bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencilere başarılar diledi.

(AY-RFK-Y)



18.08.2017 14:18:05 TSI

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